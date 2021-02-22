Калужанки дважды обыграли футболисток из Воронежа

В Первенстве Союза федераций футбола «Центр» по мини-футболу среди женских команд 20 и 21 февраля были сыграны две встречи. Неудачный вояж в Калугу совершили спортсменки команды «Сталь-IT», которые потерпели два поражения.

В первом поединке коллектив из Воронежа встречался с «Калужаночкой». Хозяйки площадки разгромили гостей со счетом 6:3. Три мяча в ворота соперниц забила Ирина Котуранова.

В воскресенье, 22 февраля, калужская «Ника СШ №5» принимала «Сталь-IT». В этом матче борьба была до самого финального свистка. Калужанки добились победы со счетом 3:2.

«Калужаночка» возглавляет турнирную таблицу, «Ника СШ №5» идет на третьем месте.