В Сухиничах отменили «Лыжню России»

Всероссийская спортивная акция «Лыжня России» пройдет по всей стране в субботу, 13 февраля. Сотни тысяч любителей здорового образа жизни выйдут на лыжню.

Не повезло только жителям Сухиничского района нашего региона. Здесь «Лыжню России» отменили. Как сообщает в четверг местная администрация, спортивный праздник не состоится по причине малого количества заявок на участие.

Так что придется лыжникам из Сухиничей съездить в Людиново, Калугу или Обнинск, чтобы получить заряд бодрости и традиционные сувениры «Лыжни России» - шапочку и номер.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша призывал чиновников поучаствовать в соревнованиях:

- Я всех вас приглашаю к участию во Всероссийской акции «Лыжня России». Тем более что это будет выходной день. Готовьте лыжи!