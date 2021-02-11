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В Сухиничах отменили «Лыжню России»
Всероссийская спортивная акция «Лыжня России» пройдет по всей стране в субботу, 13 февраля. Сотни тысяч любителей здорового образа жизни выйдут на лыжню.
Не повезло только жителям Сухиничского района нашего региона. Здесь «Лыжню России» отменили. Как сообщает в четверг местная администрация, спортивный праздник не состоится по причине малого количества заявок на участие.
Так что придется лыжникам из Сухиничей съездить в Людиново, Калугу или Обнинск, чтобы получить заряд бодрости и традиционные сувениры «Лыжни России» - шапочку и номер.
Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша призывал чиновников поучаствовать в соревнованиях:
- Я всех вас приглашаю к участию во Всероссийской акции «Лыжня России». Тем более что это будет выходной день. Готовьте лыжи!
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