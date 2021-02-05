Обнинский пловец выиграл «серебро» крупнейших юношеских соревнований России

Во Дворце водных видов спорта в Казани проходят всероссийские соревнования «Весёлый дельфин». Эти детские старты по плаванию начинали свою историю в 1965 году. За это время победителями и призерами «Веселого дельфина» становились десятки будущих участников чемпионатов мира и Олимпийских игр.

В 2021 году награды традиционного турнира оспаривают более 600 юношей 14-15 лет и девушек 12-13 лет из 54 регионов страны.

Во второй соревновательный день сборная Калужской области завоевала первую награду. Воспитанник обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Артем Лаврухин выиграл серебряную медаль. Подопечный тренеров Максима Кузнецова (участник Олимпийских игр-2004) и Василия Рудакова преодолел дистанцию 800 метров вольным стилем за 8 минут и 40,89 секунды. Таким образом, Артем Лаврухин показал второй результат из более чем 300 спортсменов.

- Результатом мы все расстроены, Артем в декабре плыл эту дистанцию на 5 секунд быстрее, что выше времени победителя в Казани. Соревнования «Веселый дельфин» несколько раз переносились, и никто не знал будут они проводиться или нет. Точная информация пришла только три недели назад. Так что сложно было выстроить подготовку именно к этому старту, - комментирует выступление своего спортсмена тренер СШОР «Олимп», участник Олимпийских игр Максим КУЗНЕЦОВ. - Обидно, конечно, но плавание на этом не заканчивается. Парень молодец, собрался и смог попасть в тройку призеров. В любом случае, мы его поздравили и гордимся им.

«Веселый дельфин» - первые крупные соревнования для детей этого возраста. По словам Максима Кузнецова, они должны стать трамплином в дальнейшую карьеру. А Артем Лаврухин сможет поменять свое «серебро» на «золото» в мае 2021 года на первенстве России.