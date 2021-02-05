Калужская дзюдоистка выиграла бронзовую медаль в Красноярске

Слева направо: тренер Татьяна Папушина, Александра Рябченко, Ульяна Забродина и тренер Владимир Кутьин.

В пятницу, 5 февраля, завершаются всероссийские соревнования по дзюдо памяти Михеева. В Красноярск приехало около 700 спортсменов до 18 лет из 75 регионов России. В 2021 году турнир приобрел новый статус – по его итогам пройдет отбор кандидатов в состав сборной России 2004–2006 годов рождения.

Сборная Калужской области была представлена пятью спортсменами. За наш регион выступали только девушки. Одной из них – Александре Рябченко – удалось добраться до медалей престижного всероссийского турнира. Девушка из Калуги выиграла бронзовую награду в весовой категории свыше 70 килограммов.

Александра Рябченко является воспитанницей калужской школы олимпийского резерва «Юность» и тренера Татьяны Папушиной, которая в качестве спортсменки становилась призером чемпионатов мира и Европы по дзюдо и самбо.