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В Обнинске 79-летняя лыжница заняла третье место на крупных соревнованиях

Николай Егоров
Опубликовано: 02.02.2021 09:10 5 814
В Обнинске 79-летняя лыжница заняла третье место на крупных соревнованиях

В первом наукограде состоялись четвертые традиционные лыжные соревнования, посвященные памяти Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации Р.Г. Тогаева.

За медали на обнинской лыжероллерной трассе сражались около 150 спортсменов – любителей и профессионалов. В соревнованиях также участвовали лыжники из столицы и Подмосковья. Спортсмены боролись за победу в 8 возрастных группах на 4-х дистанциях.

Быстрее всех 20 километров преодолел мастер спорта из Калуги Дмитрий Зубков. Вторым финишировал хозяин трассы Валерий Петров. Замкнул тройку призеров Александр Славуцкий.

Сильнейшей на дистанции 10 километров оказалась калужанка Юлия Якунина. Примечательно, что третье место заняла Анна Матвеева из Обнинска. Опытной спортсменке в этом году исполнится 80 лет.

Лыжи калуга

Николай Егоров
Опубликовано: 02.02.2021 09:10 5 814
Тэги: спорт лыжи
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