В Калужской области «Лыжня России-2021» пройдет 13 февраля
В субботу, 13 февраля, в Калужской области пройдет массовая гонка «Лыжня России-2021». На заседании оперативного штаба в правительстве региона об этом рассказал заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.
В этой связи он предложил образовательным учреждениям больше внимания уделить вопросам организации спортивных тренировок учащихся на свежем воздухе.
- Прошу всех помогать в этом, в том числе и в доставке учащихся на соревнования, - заявил Горобцов.
Напомним, в конце декабря в нашем регионе уже проходила «Лыжня России». Однако эти соревнования были за 2020 год, так как в прошлом феврале не было снега.
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