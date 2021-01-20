В Калужской области «Лыжня России-2021» пройдет 13 февраля

В субботу, 13 февраля, в Калужской области пройдет массовая гонка «Лыжня России-2021». На заседании оперативного штаба в правительстве региона об этом рассказал заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

В этой связи он предложил образовательным учреждениям больше внимания уделить вопросам организации спортивных тренировок учащихся на свежем воздухе.

- Прошу всех помогать в этом, в том числе и в доставке учащихся на соревнования, - заявил Горобцов.

Напомним, в конце декабря в нашем регионе уже проходила «Лыжня России». Однако эти соревнования были за 2020 год, так как в прошлом феврале не было снега.