В Калужской области прошла «Лыжня России»

Всероссийская массовая спортивная акция должна была пройти в феврале 2020 года. Из-за отсутствия снега «Лыжню России» пришлось перенести.

В субботу, 26 декабря, в Калуге любители активного отдыха и спортсмены вышли на дистанцию в школе «Орленок».

- В условиях ограничительных мер было принято решение о проведении мероприятия в 16 муниципалитетах Калужской области, - прокомментировал в социальных сетях министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Общее количество участников «Лыжни России» в Калужской области превысило 4000 человек. Самому юному спортсмену было 2 года.