В Калуге заливка льда в новом Дворце спорта начнется в конце января

Как мы уже рассказывали, Дворец спорта в Калуге должны были сдать до 31 декабря 2020 года, однако сроки окончания строительства сдвинулись на 31 марта 2021 года из-за коронавируса.

В среду, 13 января, на объекте провел рабочее совещание губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В настоящее время на всех зданиях будущего Дворца спорта завершается отделка фасадов. По словам представителей Управления капитального строительства региона, в ближайшие дни здесь будет увеличено количество рабочих, сообщает пресс-служба правительства.

В здании ледовой арены полностью завершена облицовка стен. Идет отделка зон выхода спортсменов. С 25 января начнется установка трибун и бортов, затем их декоративная отделка. Сделана чистовая отделка основания под заливку льда. В конце января - начале февраля начнется заливка льда.

В здании водного комплекса завершена затирка плитки, устраняются выявленные дефекты, идет отделка трибун.

В универсальном игровом зале уложено основание под спортивный паркет. Полный комплекс укладки паркета займет три недели.

В корпусе для временного размещения спортсменов установлено семь лифтов, идет их наладка. Завершены отделочные работы на 9, 10 и 11 этажах корпуса.

Глава региона дал представителям подрядной организации отдельное поручение по отделке лифтовых холлов. Кроме этого, он поручил ускорить вывоз строительного мусора с территории подземных парковок.

Работы должны завершиться до 31 марта 2021 года.