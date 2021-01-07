Калужского футболиста Сергея Волкова вспоминают экс-игроки сборной России

На ютуб-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский» вышел очередной выпуск. В гости к ведущим пришел игрок многих российских клубов в прошлом, а сейчас известный ютуб-блогер Евгений Савин.

В ходе передачи Дмитрий Сычев и Денис Казанский просили гостя вспомнить все этапы его карьеры. Как только очередь дошла до пермского «Амкара», Евгений Савин с большим воодушевлением вспомнил калужского футболиста Сергея Волкова.

Сергей Волков начал свою карьеру в калужском «Локомотиве», за который провел 139 матчей и забил 12 голов. Вторым и последним профессиональным клубом в карьере Волкова стал пермский «Амкар». В этой команде калужанин провел 215 поединков и забил 21 гол.

Сергей Волков также провел одну встречу во второй сборной России.

Сейчас калужанин живет в Перми и руководит собственной футбольной детской школой.