В Калуге «Лыжня России» пройдет 26 декабря

В ближайшую субботу, 26 декабря, в Калуге пройдут 38-е традиционные соревнования «Лыжня России», сообщает в четверг городская управа.

- В этот день на лыжи встанут юные спортсмены, ветераны спорта, любители и профессионалы, - отмечают в администрации. - Принять участие в лыжном состязании на 2 километра могут абсолютно все желающие.

Лыжная гонка пройдет на территории спортивной школы «Орлёнок» в селе Пригородное лесничество. Регистрация участников начнется в 10:00.

Напомним, в предыдущие годы «Лыжня России» проходила в Калуге в феврале. Однако в начале 2020 года соревнования не удалось провести из-за отсутствия снега.