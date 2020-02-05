В Калуге сорвалась «Лыжня России»

Из-за отсутствия снега в Калуге не смогут провести Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России», запланированную на 8 февраля.
- Гонка переносится на более поздний срок в связи с погодными условиями, - рассказали нам в среду в пресс-службе правительства.
Новую дату, место и время проведения обещают сообщить позже.
Вспомнить о том, как выглядит снег, можно в нашем репортаже с «Лыжни России» 2019 года.
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