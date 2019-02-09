Как прошла «Лыжня России»: большой фоторепортаж

Тридцать седьмая «Лыжня России» прошла в субботу, 9 февраля, в 73 регионах страны. В том числе и в Калуге.
В массовых забегах на территории конноспортивной школы олимпийского резерва «Анненки» приняли участие более 5000 лыжников от 3 до 85 лет.
В стартах участвовали и профессиональные спортсмены, и учащиеся спортивных школ, и даже дошкольники. Послом ГТО в области выступил участник четырёх зимних Олимпиад Валерий Кобелев.
В «красной» группе победителями среди действующих спортсменов стали:
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В номинациях:
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Среди семей победили калужане Морозовы.
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