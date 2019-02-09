Как прошла «Лыжня России»: большой фоторепортаж

09.02.2019 22:20 908 Автор: Олег Новиков. Фото: Сергей Константинов.

Тридцать седьмая «Лыжня России» прошла в субботу, 9 февраля, в 73 регионах страны. В том числе и в Калуге.

В массовых забегах на территории конноспортивной школы олимпийского резерва «Анненки» приняли участие более 5000 лыжников от 3 до 85 лет.

В стартах участвовали и профессиональные спортсмены, и учащиеся спортивных школ, и даже дошкольники. Послом ГТО в области выступил участник четырёх зимних Олимпиад Валерий Кобелев.

В «красной» группе победителями среди действующих спортсменов стали:

Вероника Семусёва (СШОР «Орлёнок»), Илья Рябой (Износковский район) – на дистанции 5 км,

Анна Митина и Андрей Круглов (оба – СШОР «Орлёнок») – на дистанции 10 км.

В номинациях:

«Лучшие ветераны» - Валентина Лукашеня и Игорь Боссерт,

«Младшая участница» – лыжница 2015 года рождения – Настя Рухова.

Среди семей победили калужане Морозовы.