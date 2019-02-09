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Как прошла «Лыжня России»: большой фоторепортаж

09.02.2019 22:20 1 908 Автор: Олег Новиков. Фото: Сергей Константинов.
Как прошла «Лыжня России»: большой фоторепортаж

Тридцать седьмая «Лыжня России» прошла в субботу, 9 февраля, в 73 регионах страны. В том числе и в Калуге. 

В массовых забегах на территории конноспортивной школы олимпийского резерва «Анненки» приняли участие более 5000 лыжников от 3 до 85 лет.

В стартах участвовали и профессиональные спортсмены, и учащиеся спортивных школ, и даже дошкольники. Послом ГТО в области выступил участник четырёх зимних Олимпиад Валерий Кобелев.

В «красной» группе победителями среди действующих спортсменов стали: 

  • Вероника Семусёва (СШОР «Орлёнок»), Илья Рябой (Износковский район) – на дистанции 5 км, 
  • Анна Митина и Андрей Круглов (оба – СШОР «Орлёнок») – на дистанции 10 км. 

В номинациях:

  • «Лучшие ветераны» - Валентина Лукашеня и Игорь Боссерт, 
  • «Младшая участница» – лыжница 2015 года рождения – Настя Рухова. 

Среди семей победили калужане Морозовы.


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Авторы
Автор: Олег Новиков. Фото: Сергей Константинов.
Тэги: фоторепортаж спорт лыжня россии лыжи
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