Обнинские пловцы выиграли две медали на международных соревнованиях

Анастасия Фесикова.

В Санкт-Петербурге стартовал Кубок Владимира Сальникова по плаванию. Турнир является заключительным стартом для лидеров сборной России. На соревнования выступят 300 спортсменов, которые разыграют награды в 32 видах программы.

В первый соревновательный день сборная Калужской области выиграла 2 медали. Анастасия Фесикова показала второй результат на дистанции 50 метров на спине. Михаил Вековищев финишировал с третьим временем на по «полтиннике» баттерфляем.

Андрей Николаев проиграл 4 сотых секунды в споре за бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом.

В заключительный соревновательный день будет разыграны еще 17 комплектов наград.