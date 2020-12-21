Обнинские пловцы выиграли три медали чемпионата России

Крупнейшие соревнования завершились в Санкт-Петербурге. Ведущие спортсмены в течение шести дней сражались за медали чемпионата России по плаванию на короткой воде.

В заключительный соревновательный день сборная Калужской области выиграла еще одну награду. Андрей Николаев завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом.

Также по ходу чемпионата «золото» и «серебро» выиграл обнинский пловец Михаил Вековищев. Отправившаяся от травмы Анастасия Фесикова дважды заняла четвертое место на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Приятно удивил своим выступлением Антон Волошин. Обнинский пловец занял пятое место в финале 100-метровки комплексным плаванием.