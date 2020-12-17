Обнинский пловец выиграл чемпионат России

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. Во второй соревновательный день сборная Калужской области завоевала вторую медаль. Вновь успешно выступил воспитанник обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Михаил Вековищев.

22-летний Заслуженный мастер спорта пробился в финальный заплыв на 100-метровке баттерфляем лишь с восьмым результатом. Всего шесть сотых секунды отделили Михаила от девятого места.

Несмотря на то, что наш спортсмен плыл по не самой удобной первой дорожке, в финале Вековищев улучшил свой результат более чем на полторы секунды. Обнинский пловец преодолел 100-метровку «дельфином» за 49,77 секунды.

Этот время позволило Михаилу Вековищеву выиграть золотую медаль чемпионата России.

- Сегодняшним результатом я очень доволен. Показал хорошее время. Самочувствие отличное, - прокомментировал завоевание золотой награды чемпионата России обнинский спортсмен Михаил Вековищев.

В вечерней программе четвертого соревновательного дня сборная Калужской области будет представлена сразу на трех дистанциях. В финале 100-метровки комплексным плаванием выступит Антон Волошин. За право бороться за медали в решающем заплыве на «полтиннике» баттерфляем поспорит Михаил Вековищев. На этой же дистанции на спине в полуфинале выступит Анастасия Фесикова.