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Обнинский пловец выиграл «серебро» чемпионата России

Николай Егоров
Опубликовано: 16.12.2020 09:25 1 306
Обнинский пловец выиграл «серебро» чемпионата России

В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат страны по плаванию на короткой воде. Во второй соревновательный день сборная Калужской области завоевала первую медаль. Воспитанник обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Михаил Вековищев успешно выступил на дистанции 200 метров вольным стилем. Наш пловец показал второй результат и выиграл серебряную медаль чемпионата России.

Михаил Вековищев также пробился в финальный заплыв на дистанции 100 метров баттерфляем.

Николай Егоров
Опубликовано: 16.12.2020 09:25 1 306
Тэги: спорт плавание михаил вековищев
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