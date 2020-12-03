В Калужской области планируют построить футбольный манеж и пять искусственных полей

В Калужской области планируют активнее развивать футбол. Министерство спорта России, Российский футбольный союз, правительство Калужской области и Федерация футбола региона подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Подписи под документами поставили министр спорта России Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, губернатор области Владислав Шапша и председатель Федерации футбола области Игорь Седов.

В рамках соглашения предполагается создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в Калужской области. Планируется проводить новые соревнования, в том числе в Школьной футбольной лиге, подготовить квалифицированных тренеров и судей, модернизировать инфраструктуру и создать единую систему любительских лиг. Отдельное внимание будет уделено развитию женского футбола и Студенческой лиги по мини-футболу.

Согласно соглашению, до 2024 года в спортивных школах области будут открыты три новых футбольных отделения, а также создан региональный центр подготовки специалистов. Ведущие спортивные школы региона получат статусы регионального Центра РФС и Детского футбольного центра.

В Калуге запланировано строительство футбольного манежа, в других муниципальных образованиях – пяти полноразмерных футбольных полей с искусственным покрытием, реконструкция двух стадионов.