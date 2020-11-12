Обнинский спортсмен выиграл две медали в Венгрии

В Будапеште на днях завершились соревнования Международной плавательной лиги. В этом турнире участвуют призеры и победители Олимпийских игр и чемпионатов мира.

В столице Венгрии выступали два пловца из Обнинска. Заслуженный мастер спорта Сергей Фесиков в ходе четырех этапов выиграл немало медалей в составе команды Toronto Titans и в итоговой классификации занял 118 место среди мужчин и женщин.

Еще один заслуженный мастер спорта из Обнинска Михаил Вековищев на последнем, десятом, этапе Международной плавательной лиги завоевал две медали. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» выиграл «серебро» на дистанции 200 метров вольным стилем. Также Михаил в составе эстафетной четверки команды London Roar завоевал «бронзу» на дистанции 4 по 100 метров кролем.

Михаил Вековищев занял 85 место в итоговой классификации Международной плавательной лиги.