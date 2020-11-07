Михаил Вековищев выиграл «золото» в Будапеште

В столице Венгрии продолжаются соревнования Международной плавательной лиги. В бассейне Будапешта за медали сражаются олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира.

За команду London Roar выступает воспитанник обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Михаил Вековищев. Заслуженный мастер спорта накануне принял участие в заплывах второго соревновательного дня восьмого этапа Международной плавательной лиги.

Вековищев выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Михаил уступил только двукратному олимпийскому чемпиону Калебу Дресселу и еще одному титулованному американцу Джастину Рессу.

Обнинский пловец в составе команду London Roar также выиграл золотую награду в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.