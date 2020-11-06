Обнинский пловец завоевал две медали в Венгрии

Заслуженный мастер спорта из Обнинска Михаил Вековищев продолжает успешно выступать на соревнованиях Международной плавательной лиги. Воспитанник школы олимпийского резерва «Олимп» завоевал очередные две медали в составе команды London Roar.

На восьмом этапе Михаил выиграл «серебро» в эстафете 4 по 100 вольным стилем и «бронзу» в эстафете 4 по 100 комплексным плаванием. На «полтиннике» кролем Вековищев показал шестой результат, 13 сотых секунды обнинский пловец уступил бронзовому призеру на этой дистанции россиянину Владимиру Морозову.