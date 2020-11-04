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«Калуга» и «Квант» опускаются в подвал турнирной таблицы

Николай Егоров
Опубликовано: 04.11.2020 10:49 0 312
«Калуга» и «Квант» опускаются в подвал турнирной таблицы

Клубы из Калужской области синхронно проиграли в первенстве России по футболу среди команд Профессиональной футбольной лиги. Оба наши клуба проводили матчи 14 тура в Москве.

Обнинский «Квант» встречался в столице с молодежной командой «Химок». Несмотря на равную игру, молодые москвичи добились минимальной победы. Единственный мяч «Химки» забили в конце первого тайма с пенальти. 0:1 – очередное поражение «Кванта».

Футбольный клуб «Калуга» встречался с командой «Строгино». Молодые москвичи добились победы со счетом 3:1. Единственный мяч у калужан забил защитник Дмитрий Демин. Этот гол стал первым в профессиональной карьере нашего игрока.

- Сегодня игра нам совершенно не удалось. Футболисты «Строгино» создали очень много опасных моментов возле наших ворот. В защите «Калуга» сегодня сыграла просто безобразно. Самая главная претензия у меня к самоотдаче футболистов. Нельзя играть на таком уровне без желания, - подвел итоги матча главный тренер ФК «Калуга» Константин Дзуцев.

«Квант» опустился на 12 место в турнирной таблице. «Калуга» располагается на две строчки выше. От лидирующей тройки команда из областного центра отстает на 10 очков.

15 тур станет последним  в 2021 году для клубов из Калужской области. Встречи начнутся 8 ноября  в 14.00. «Квант» в Обнинске примет «Сахалин». «Калуга» встретится с липецким «Металлургом»

Николай Егоров
Опубликовано: 04.11.2020 10:49 0 312
Тэги: Спорт футбол Калуга Квант Строгино Химки Демин Дзуцев
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