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Калужские пловцы выиграли две медали в Будапеште

Николай Егоров , Фото: isl.global.
Опубликовано: 02.11.2020 13:42 0 113
Калужские пловцы выиграли две медали в Будапеште

В столице Венгрии прошли 5 и 6 матчи Международной плавательной лиги. На этих соревнованиях выступают два заслуженных мастера спорта из Обнинска.

Михаил Вековищев в составе команды London Roar выиграл серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Также обнинец занял 6 место на дистанции 50 метров баттерфляем и показал 7 результат на «полтиннике» кролем.

- Я очень рад вернуться к соревнованиям, - рассказал из Будапешта Михаил Вековищев. - Рад снова испытывать эти чувства мандража и соперничества. Эти соревнования являются для меня первыми международными и первыми крупными в этом году. После долго перерыва тяжело втягиваться в такой тяжелый график. Формат соревнований в Венгрии совершенно другой и сильно отличается от тех турниров, что у нас были раньше. Форма у меня пока не лучшая, не успел сделать всю необходимую для себя работу, чтобы показывать более быстрые секунды. Здесь находятся все мировые звезды плавания, и я рад, что у меня есть возможность побыть рядом с ними, посмотреть, как они тренируются, перенять что-то новое от них, набраться опыта как соревновательного, так и тренировочного. Это очень важно, ведь впереди много работы. В этом году после соревнований в Венгрии я выступлю на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Самый главный старт будет в апреле, где произойдет отбор на Олимпийские игры в Токио.

Еще один пловец из Калужской области, Сергей Фесиков, также не остался без наград в Венгрии. Обнинский спортсмен выиграл «бронзу» в составе команды Toronto Titans в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. На дистанции 50 метров на спине Фесиков занял четвертое место.

Международная Плавательная Лига — ежегодная профессиональная плавательная лига, основанная в 2019 году. Матчи ISL отличаются высокой интенсивностью заплывов и командным форматом, ставящим коллективные очки клуба в приоритет.

Николай Егоров , Фото: isl.global.
Опубликовано: 02.11.2020 13:42 0 113
Тэги: спорт плавание михаил вековищев
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