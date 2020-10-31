Футболисты «Спартака» открыли новую спортивную площадку в Калуге

В субботу, 31 октября, ветераны московского «Спартака» снова приехали в Калугу. Жители нашего города увидели многократных чемпионов СССР и России на открытии спортивной площадки для игры в футбол 8x8 за домом №215 на улице Московской.
После торжественной церемонии открытия состоялся товарищеский турнир.
Помимо ветеранов «Спартака», на поле вышли еще три команды: сборная ветеранов Калуги, сборная органов власти и сборная Калужской футбольной лиги.
Первое место заняли футболисты «Спартака», которые победили во всех трех матчах.
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