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«Калуга» принимает «Салют», «Квант» сыграет с «Сатурном»

Николай Егоров , Фото: ФК Калуга.
Опубликовано: 29.10.2020 12:17 0 173
«Калуга» принимает «Салют», «Квант» сыграет с «Сатурном»

В четверг, 29 октября, пройдут матчи 13 тура Первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги. Две встречи состоятся в Калужской области. Оба матча начнутся в 14:00 и пройдут без зрителей.

Футбольный клуб «Калуга» сыграет в Анненках с белгородским «Салютом». У нашей команды есть возможность взять реванш за обидное поражение в серии послематчевых пенальти в Кубке России. Именно «Салют» не позволил калужским болельщикам увидеть в своем городе команды Премьер-лиги и ФНЛ. «Космонавты» идут на 7 месте, «Салют» располагается двумя строчками выше. В случае победы «Калуга» догонит белгородский клуб в турнирной таблице.

Посмотреть видеотрансляцию матча «Калуга» - «Салют» можно здесь.

«Квант» ожидает еще большее испытание. Обнинцы на стадионе «Труд» встретятся с лидером турнира – раменским «Сатурном». Подмосковная команда уже 9 матчей не проигрывает, в последних 5 поединках «инопланетяне» добивались побед. «Квант» уже не выигрывал на протяжении 6 туров. Клуб из Обнинска замыкает десятка в турнирной таблице.

А вот матч «Квант» - «Сатурн», к сожалению, болельщики не увидят. Обнинский клуб не смог обеспечить показ видеотрансляции этой встречи.

Николай Егоров , Фото: ФК Калуга.
Опубликовано: 29.10.2020 12:17 0 173
Тэги: спорт футбол фк калуга
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