Волейбольный клуб «Обнинск» начнет сезон 5 ноября с новым тренером

В сезоне 2020/2021 команда из Калужской области выступит в Первой лиге чемпионата России. В турнире сыграют 10 клубов, которые на предварительном этапе будут разделены на две подгруппы. Наши волейболистки за право пробиться в следующую стадию турнира поспорят с командами «Тулица-2» (Тула), «Северянка-3» (Череповец), «Шуяночка» (Ивановская область) и «Приморочка-2» (Приморский край).

Первый тур волейболистки из Калужской области проведут с 5 по 8 ноября в Череповце. Обнинские болельщики увидят любимую команду лишь в 2021 году. Матчи в зале спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина пройдут с 21 по 24 января.

Волейбольный клуб «Обнинск» готовится к новому сезону под руководством нового главного тренера. Им стала Елена Горюнова, которая в последние годы была капитаном команды.