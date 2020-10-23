Футболистов «Торпедо» закрыли на карантин

В калужской спортивной школе по футболу «Торпедо» стало известно о заражениях воспитанников, тренеров и сотрудников администрации COVID-19. В городской управе Калуги нам пояснили ситуацию.

С понедельника, 19 октября, на карантин переведены две группы детей – 2005 и 2013 годов рождения.

Как рассказал нам по телефону директор спортивной школы Эдуард ДЕМИН, на карантин переведен второй состав группы воспитанников 2005 года рождения и одна группа 2013 года.

Команда «Торпедо-2005» 18 октября выиграла финальный матч первенства Калужской области. В решающей встрече со счетом 1:0 были обыграны воспитанники областной спортивной школы «Калуга».

Возможно, усугубило ситуацию отчетно-выборное собрание Калужской областной федерации футбола. Оно прошла на стадионе «Орбита» 18 октября. В собрании приняли участие 28 членов организации, которые выбрали председателя футбола Калужской области на ближайшие 5 лет. Им вновь сталь Игорь Седов. По нашим данным, несколько членов федерации после собрания обратились в больницу, у них обнаружены признаки заболевания COVID-19.

Всего в спортивной школе по футболу «Торпедо» занимаются более 1000 юных калужан.

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