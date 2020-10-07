Обнинские «художницы» выступят онлайн

Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Березка» в этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией проводятся 7 -10 октября в онлайн формате. В этом году воспитанницам обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Квант» предстоит показать своё спортивное мастерство, грацию и артистизм через веб-камеру. Судьи будут находиться в городе Иваново и через большой экран в онлайн-режиме наблюдать за выступлением гимнасток.

Окончательное количество участниц еще неизвестно, но за медали дистанционного турнира точно поборются спортсменки из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Мурманска, Орла, Сыктывкара, Барнаула и Тулы.

По информации пресс-службы СШОР «Квант», для многих участниц из Калужской области этот турнир будет первым после длительного перерыва и непростым из-за нового формата.