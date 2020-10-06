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Калужский спортсмен стал лучшим боксером турнира в Тульской области и выиграл 100 тысяч

Николай Егоров
Опубликовано: 06.10.2020 15:40 0 531
Калужский спортсмен стал лучшим боксером турнира в Тульской области и выиграл 100 тысяч

Триумфально выступила сборная Калужской области по боксу на соревнованиях в поселке Первомайский Тульской области.

За медали чемпионата Центрального федерального округа боролись 105 спортсменов из 17 регионов.

Сборная Калужской области была представлена шестью боксерами. Наиболее успешно выступили воспитанники обнинской спортивной школы «Квант». Они завоевали три медали.

В весовой категории до 63 килограммов золотую награду выиграл Ренат Хузахметов. Спортсмена также признали лучшим боксёром турнира. Воспитанник «Кванта» получил дополнительный приз за лучшую технико-тактическую подготовку - денежный сертификат на 100 тысяч рублей.

Мастер спорта России Владимир Шелопугин оказался лучшим в весовой категории до 60 килограммов. «Бронзу» в этом весе выиграл калужанин Остап Авраменко.

- Положительно ли я оцениваю выступление калужан в Туле? Вы смеетесь? Это потрясающе, - рассказал KP40 председатель федерации бокса Калужской области Павел КЛИМОВ. - Такого никогда еще не было. Калужская область на чемпионате ЦФО выиграла две золотые медали. А ведь там на ринге против нас боксировали команды Белгорода, Москвы, Тулы. Мы заняли третье место. Но все эти общекомандные места - не главное. Я лично был очень горд за Калужскую область, когда видел, как наши парни доминируют над соперниками. Не жмутся к канатам, а побеждают за явным преимуществом. Ко мне подходили очень известные боксеры, с мировым именем, руководители нашего вида спорта и поздравляли с таким выступлением. Как будто я вырастил этих зверюг. Обнинск продолжает воспитывать чемпионов. Там этот процесс поставлен на поток. Алексей Егоров стал чемпионом Европы, теперь на очереди новое поколение.

Члены сборной Калужской области по боксу Ренат Хузахметов и Владимир Шелопугин получили путёвки на чемпионат России. Главный турнир года должен пройти в Оренбурге с 27 ноября по 6 декабря.

Николай Егоров
Опубликовано: 06.10.2020 15:40 0 531
Тэги: спорт бокс павел климов
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