В Калужской области лётчики устроили «Формулу-1»

В субботу, 19 сентября, на аэродроме Орешково в Бабынинском районе состоялся Кубок России по самолетному спорту.

Соревнования проходили в дисциплине «Авиагонки — Формула-1». Трасса состояла из восьми пилонов, высотой 25 метров каждый. Длина всей трассы составила 4 километра.

В соревнованиях приняли участие 11 пилотов, победил Антон Вареха. Второе место занял Владимир Москаленко, а третье Владимир Лисняк. Бронзовый призер выложил на своем канале видео финальной гонки.