«Калуга» второй год подряд вылетела из Кубка России в драматичном матче

Вечером в среду, 2 сентября, футбольный клуб «Калуга» в Анненках проводил матч 1/64 финала Кубка России против белгородского «Салюта».

На этой же стадии команды встречались год назад – в августе 2019 года. Тогда сыграли 3:3 и по пенальти дальше прошёл «Салют».

Сейчас история повторилась. С игры команды голов не забили, а в затянувшейся серии пенальти «Салют» вновь оказался сильнее – 7:6.

Белгородцы прошли дальше и в 1/32 могут встретиться с одной из команд Российской премьер-лиги.

Теперь калужане продолжат играть только в зоне «Центр» второго дивизиона. Ближайший матч – против клуба «Химки-М» на выезде 7 сентября.