Футболисты Калуги выиграли второй матч подряд

На прошлой неделе мы рассказывали, что футбольный клуб «Калуга» вышел в 1/128 финала Кубка России, обыграв клуб «Смоленск».
А на выходных калужане стартовали в новом сезоне второго дивизиона чемпионата России. И в соперниках вновь был клуб из Смоленской области – «Красный» из одноименного посёлка.
Судьба этого матча решил единственный мяч, который в составе калужан на 7 минуте с пенальти забил 38-летний Дмитрий Баранов.
Следующий матч в рамках чемпионата «Калуга» проведёт 15 августа в Анненках против «Рязани».
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