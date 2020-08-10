Футболисты Калуги выиграли второй матч подряд

На прошлой неделе мы рассказывали, что футбольный клуб «Калуга» вышел в 1/128 финала Кубка России, обыграв клуб «Смоленск».

А на выходных калужане стартовали в новом сезоне второго дивизиона чемпионата России. И в соперниках вновь был клуб из Смоленской области – «Красный» из одноименного посёлка.

Судьба этого матча решил единственный мяч, который в составе калужан на 7 минуте с пенальти забил 38-летний Дмитрий Баранов.

Следующий матч в рамках чемпионата «Калуга» проведёт 15 августа в Анненках против «Рязани».