Футбольная «Калуга» вышла в 1/128 Кубка России

Вечером в среду, 5 августа, футбольный клуб «Калуга» провёл первый официальный матч после длительной коронавирусной паузы.

На стадионе в Анненках наша команда в рамках 1/256 Кубка России 2020/21 принимала «Смоленск» и смогла добиться победы в напряжённом матче – 3:2. Голы в составе калужан на счету Александра Новицкого, Андрея Волгина и Дениса Романюка. Любопытно, что первые двое – защитники.

На матч в Анненках допускали не более 1000 зрителей. Все они должны были быть в масках и сидеть на расстоянии друг от друга.

В 1/128 финала Кубка России «Калуга» сыграет с курским «Авангардом».

А чемпионат России во втором дивизионе «Калуга» начнёт 9 августа матчем с клубом «Красный» из Смоленской области.