В Калуге скончался известный судья

В воскресенье, 24 мая, в Калуге на 83 году жизни скончался известный калужский спортсмен, тренер, судья Герман Николаевич АЛЕКСАНДРОВ, сообщает Федерация баскетбола Калужской области.

- Многие десятилетия понятия «Калужский Баскетбол» и «Герман Александров» были тесно переплетены, - подчёркивают в федерации.

За Калужскую область он начал выступать ещё в 1954 году. При этом проработал на машиностроительном заводе более 30 лет. Параллельно сам играл и тренировал. Более 10 лет коллектив физической культуры предприятия, возглавляемый им, признавался лучшим коллективом Калуги.

Около 20 лет Герман Александров возглавлял федерацию баскетбола Калужской области.

С 1981 года он имел звание «Судья республиканской категории».

Прощание с Германом Николаевичем состоится во вторник, 26 мая, в 14:20 по адресу: ул. Карла Либкнехта, 31. Похоронят его на Трифоновском кладбище.