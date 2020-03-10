Калужские дети, врачи и пожарные начали отжиматься вслед за губернатором

Как мы рассказывали, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в социальных сетях опубликовал видео из спортзала. Новый глава региона продемонстрировал, как он отжимается. Чиновнику удалось это сделать 50 раз.

Его примеру последовали областные и городские чиновники. Отжался заместитель губернатора Калужской области, бывший городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, сделал упражнение на брусьях врио городского головы Дмитрий Денисов.

Но самыми активными оказались жители Обнинска. В наукограде отжимались врачи, спасатели, пенсионеры, женщины и даже дети.

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