Глава Калужской области отжался 50 раз

Утром в субботу, 7 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в социальных сетях опубликовал видео из спортзала. Новый глава региона продемонстрировал, как он отжимается. Чиновнику удалось это сделать 50 раз.
- На коллегии министерства спорта Калужской области призвал всех активно заниматься физкультурой, - написал он. - Это продлевает жизнь и заряжает энергией. Проверено на собственном опыте. Присоединяйтесь.
Напомним, Шапше 47 лет. Ранее он рассказывал, что увлекается пешими путешествиями.
Уважаемые читатели, а сколько раз вы сможете отжаться от пола? Расскажите в комментариях!
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