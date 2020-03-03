Названы лучшие спортсмены февраля в Калужской области

Анна Чернова.

Калужское областное региональное отделение Федерации спортивных журналистов России в понедельник, 2 марта, опубликовало результаты опроса на тему лучшего спортсмена февраля в нашем регионе.

Два человека получили одинаковое количество баллов. Это мастер спорта России международного класса, горнолыжник Александр Андриенко (спортсмен ГАУ КО «СШОР «Орленок») и мастер спорта России международного класса, конькобежка Анна Чернова (ГАУ КО «СШОР «Труд»).

Александр Андриенко.

Андриенко занял 2 место на чемпионате России в Кемеровской области в слаломе-гиганте. А Чернова завоевала две серебряные медали на 4-м этапе Кубка России по конькобежному спорту в Кирове на дистанциях 1500 и 3000 метров.