«Калуга» сразится с «Океаном» и «Урожаем

Как мы уже рассказывали, футбольный клуб «Калуга» уехал на сбор в краснодарский Крымск. В ближайшее время наша команда проведёт три товарищеских матча: 16 февраля - с керченским «Океаном», 19 февраля - с молодёжкой ФК «Тамбов», 22 февраля - с краснодарским «Урожаем».

- База в Крымске нам хорошо знакома, плодотворно провели мы сборы в прошлом году, поэтому решили ничего не менять, - приводит слова главного тренера Константина ДЗУЦЕВА пресс-служба клуба. - Нас полностью устраивает место размещения, там есть всё для эффективной работы, для двухразовых занятий. Запланировано три контрольных матча с разными по уровню соперниками. И это хорошо, когда можно проверить себя и с командой из Крыма, и с молодыми футболистами клуба премьер-лиги, и с одном из лидеров группы «Юг».

Дзуцев заявил, что запланирован большой объём тренировочной работы.

- В осенней части мы «проседали» в концовке встреч, о чем говорит статистика – многовато мячей мы пропускали в последней трети второго тайма, - отметил главный тренер. - Поэтому над функциональной готовностью мы будем много работать, чтобы не пропускать в концовках, да и вообще желательно не пропускать. Сборы однозначно пойдут на пользу, ребятам нужно побыть всем вместе, здесь решается вопрос общения между собой, настроя на весеннюю часть, понимания личностных отношений между футболистами, между футболистами и тренерами, между тренерами. Уверен, что мы проведем там время с пользой.

Ближайший официальный матч «Калуга» проведёт 5 апреля.