«Калуга» подписала двух новых вратарей

Футбольный клуб «Калуга» готовится к возобновлению сезона во втором дивизионе чемпионата России. В воскресенье, 9 февраля, команда отправится на сбор в Крымск. Первый официальный матч запланирован на 5 апреля.

На данный момент известно о подписании контрактов с двумя новичками - это вратари Михаил Бородько и Даниил Ахрамочкин.

Михаил Бородько прошлый сезон провёл в ФК «Нижний Новгород», а до этого на правах аренды выступал за «Калугу». В активе 24-летнего голкипера также значатся игры за молодёжную сборную России в отборочных матчах чемпионата Европы U-21 и Кубке Содружества.

Кроме того, состав команды пополнил воспитанник спортивной школы «Калуга» Даниил Ахрамочкин. Ему только в марте исполнится 16 лет.