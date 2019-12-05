Калужских футболистов сошлют в Сибирь

Профессиональную футбольную лигу, в которой выступают «Калуга» и обнинский «Квант», вскоре ждёт небольшая революция. Вместо пяти зон там собираются оставить четыре, сообщает ТАСС. А команды с нынешнего «Востока» распределят по остальным группам.

Ожидается, что в зону «Центр» к нашим командам попадет два восточных клуба. И из-за этого может возникнуть транспортная проблема. Ближайший к Калуге город, в котором базируется восточная команда – Омск. До него почти 3000 километров. До Новосибирска – 3600, до Иркутска – 5400, до Южно-Сахалинска – 9500.

Какие именно команды попадут к калужанам и обнинцам, станет известно позже.