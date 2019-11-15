Как сыграют сборные России и Бельгии: Олег Романцев сделал прогноз в Калуге

Как мы уже рассказывали, в четверг, 14 ноября, ветераны «Спартака» сыграли на новеньком футбольном поле в Калуге. Среди звёздных гостей был и экс-тренер сборной России по футболу Олег РОМАНЦЕВ.
Он рассказал, что раньше частенько бывал в Калуге и даже вспомнил калужский клуб «Заря».
- Несколько раз играли с местными ребятами. Обстановка была хорошая, вторая лига... Людей достаточно много, и у меня создалось впечатление, что Калуга – футбольный город. Я пожелаю возродить этот футбол. Посмотрите, в высшей лиге играют команды, которые я бы не сказал, что из футбольных городов. Калуга заслуживает быть минимум в первой лиге, - считает Олег Романцев.
В субботу, 16 ноября, состоится встреча отборочного турнира чемпионата Европы между Россией и Бельгией. Свой прогноз мы попросили сделать и Олега Романцева.
- Я на ничью ставлю, больно Бельгия хороша, - сказал он.
Сборная России по футболу 16 ноября сыграет важнейший матч. В Санкт-Петербурге наша команда примет Бельгию. На ваш взгляд, как завершится эта игра?
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