Как сыграют сборные России и Бельгии: Олег Романцев сделал прогноз в Калуге

Как мы уже рассказывали, в четверг, 14 ноября, ветераны «Спартака» сыграли на новеньком футбольном поле в Калуге. Среди звёздных гостей был и экс-тренер сборной России по футболу Олег РОМАНЦЕВ.

Он рассказал, что раньше частенько бывал в Калуге и даже вспомнил калужский клуб «Заря».

- Несколько раз играли с местными ребятами. Обстановка была хорошая, вторая лига... Людей достаточно много, и у меня создалось впечатление, что Калуга – футбольный город. Я пожелаю возродить этот футбол. Посмотрите, в высшей лиге играют команды, которые я бы не сказал, что из футбольных городов. Калуга заслуживает быть минимум в первой лиге, - считает Олег Романцев.

В субботу, 16 ноября, состоится встреча отборочного турнира чемпионата Европы между Россией и Бельгией. Свой прогноз мы попросили сделать и Олега Романцева.

- Я на ничью ставлю, больно Бельгия хороша, - сказал он.