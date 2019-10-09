Калужанин выиграл миллион одним броском

Денис Реутов из Калужской области озолотился, забросив мяч в кольцо с середины площадки.

Это случилось на прошлой неделе на матче баскетбольной Евролиги «Химки» - «Маккаби». Все желающие регистрировались перед игрой, а затем специальная программа выбрала счастливчика, которому предоставлялись 3 попытки в перерыве встречи. Денис не стал оттягивать свой триумф и забросил мяч с первого раза.

- Я пока не осознал произошедшего. Я в шоке. Куда потрачу выигранные деньги? Не знаю. Пусть пока полежат, - заявил новоиспечённый миллионер.