Калужанин выиграл миллион одним броском

Денис Реутов из Калужской области озолотился, забросив мяч в кольцо с середины площадки.
Это случилось на прошлой неделе на матче баскетбольной Евролиги «Химки» - «Маккаби». Все желающие регистрировались перед игрой, а затем специальная программа выбрала счастливчика, которому предоставлялись 3 попытки в перерыве встречи. Денис не стал оттягивать свой триумф и забросил мяч с первого раза.
- Я пока не осознал произошедшего. Я в шоке. Куда потрачу выигранные деньги? Не знаю. Пусть пока полежат, - заявил новоиспечённый миллионер.
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