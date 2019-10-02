Российскую спортсменку дисквалифицировали на 4 года после соревнований в Калуге

21-летняя легкоатлетка из Саратова Наталья Леонтьева дисквалифицирована на 4 года за употребление запрещенного препарата. В среду, 2 октября, об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

В пробе Леонтьевой, взятой на первенстве России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, была обнаружена субстанция дростанолон, S1. Спортсменка дисквалифицирована на 4 года, начиная с 4 июля 2019 года.

Леонтьева выступала в спринте. В российском рейтинге на дистанции 100 метров она занимала в нынешнем году в своей возрастной категории 14 место.