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Российскую спортсменку дисквалифицировали на 4 года после соревнований в Калуге

02.10.2019 15:36 2 1100 Дмитрий Ивьев
Российскую спортсменку дисквалифицировали на 4 года после соревнований в Калуге

21-летняя легкоатлетка из Саратова Наталья Леонтьева дисквалифицирована на 4 года за употребление запрещенного препарата. В среду, 2 октября, об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

В пробе Леонтьевой, взятой на первенстве России среди юношей и девушек до 23 лет в Калуге, была обнаружена субстанция дростанолон, S1. Спортсменка дисквалифицирована на 4 года, начиная с 4 июля 2019 года.

Леонтьева выступала в спринте. В российском рейтинге на дистанции 100 метров она занимала в нынешнем году в своей возрастной категории 14 место.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: спорт легкая атлетика
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