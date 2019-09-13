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Калужские футболистки тренируются на мужчинах

13.09.2019 21:30 0 155 Елена Французова
Калужские футболистки тренируются на мужчинах

Футбольная команда «Калужаночка» выступает в Первенстве России по мини-­футболу.

О женском футболе и о том, можно ли совмещать личную жизнь со спортом, мы поговорили с капитаном команды «Калужаночка» Ириной КОТУРАНОВОЙ.

Неймар, Месси, Мбаппе, Головин — имена этих футболистов знают во всём мире. А назвать имя хотя бы одной футболистки вряд ли удастся. А между тем они есть и даже очень неплохо играют. Но пока женская футбольная лига не столь популярна.

Калужская футболистка Ирина Котуранова считает, что женский футбол нужно раскручивать, а для начала перестать его сравнивать с мужским.

— Это один из игровых видов спорта. Мы же не сравниваем женский и мужской волейбол или баскетбол. Мы также играем, у нас свои правила, своя техника, свои скорости. Сравнивать нас с ребятами — ошибка, — говорит спортсменка. — Конечно, все привыкли, что в футбол играют ребята. А когда на поле выходят девочки, удивляются: «Да что вы можете?»

Бег к мячу

— Я занимаюсь футболом 18 лет. Начала ещё в детстве, потянулась на поле за старшей сестрой. Но прозанималась всего года два, так как увлеклась лёгкой атлетикой — бегала короткие дистанции и с барьерами. У меня был первый взрослый разряд по бегу, немного не хватило до кандидата в мастера спорта. И тут пошли травмы. Когда начинаются травмы, результат не идёт, то руки опускаются. Как раз в это время футбольный тренер Галина Добычина стала меня переманивать. Она сама выходец из лёгкой атлетики — мастер спорта по многоборью. Говорила мне: «Давай уже в футбол. Здесь интереснее!» Так в 16 лет я вернулась в футбол. Летом у нас был большой футбол, зимой — футбол в зале.

В 2004 году Ирина в составе калужской команды выиграла Кубок УЕФА по футзалу и стала мастером спорта международного класса. В 2008-м на чемпионате мира в составе сборной России заняла четвёртое место.

— Для нас это было настоящим горем, мы чуть-­чуть в тройку не попали. В этом же году в составе волгоградской команды «Рокада» я выиграла клубный чемпионат Европы. А в 2009 году на чемпионате Европы среди сборных команд заняла первое место в составе сборной России. В 2017-м «Калужаночка» была четвёртой на Кубке мира в Испании. С 2010 года играю в мини-­футбол.

На мой взгляд, он более зрелищный. «Калужаночка» — трёхкратный чемпион России по мини-футболу. Мы играем в Первой лиге, она считается любительской. Нас звали в профессиональную. Но там большие вступительные взносы. Наш город не сможет содержать такую команду, нужен какой-­то спонсор, а в Калуге такого пока нет. К тому же в профессиональной лиге совмещать работу и футбол не получится, там девочки только футболом занимаются. А уже когда начинается семья и работа, футболистки уходят в любители.

Капитан команды Ирина КОТУРАНОВА.

Семья футболу не помеха

Ирина — мама двух дочек, доцент кафедры физического воспитания КГУ.

— Когда я оканчивала университет, то понимала, что не хочу расставаться с футболом. Я работаю, у меня семья и ежедневные вечерние тренировки. Всё успеваю. Есть силы и желание заниматься спортом, есть бабушки, которые могут с детьми посидеть. Все выездные соревнования проходят по выходным, соревнования чемпионата России — среди недели, на них всегда можно отпроситься. Это не проблема. Муж во всём меня поддерживает, он и сам любит спорт — бегает. С первой дочерью в животе я выиграла чемпионат России. Уже через месяц после её рождения вышла на поле. Сейчас старшей дочери 7 лет, она ходит на танцы и фитнес-­аэробику, имеет золотой значок ГТО. Я не исключаю, что она займётся лёгкой атлетикой или станет играть в футбол. Всё будет зависеть от её желания.

По статистике — 10 ребят

— У нас в Калуге, к сожалению, девчонок-­футболисток мало. Те, кто желает играть, приходят к нам, но понимают, что это достаточно техничный вид спорта. Как только возникают сложности, они сразу же заканчивают заниматься, даже не начав своей футбольной карьеры.

Часто мы тренируемся на мужчинах, женских футбольных команд в регионе практически нет. Ребята быстрее и техничнее, для нас это очень важно. Мы стараемся по максимуму выкладываться, в основном в спарринг идём с ребятами.

Самой юной участнице нашей команды 11 лет. Она буквально в том году приехала к нам из Кирова. Технически хорошо подготовлена, раньше играла в команде с ребятами. Очень хочет тренироваться. Её мама даже готова перевести её учиться в калужскую школу. Главное, чтобы в будущем желание не пропало.

Футбол развивает и личностные, и спортивные качества. Ты должен видеть всё поле, каждого игрока, просчитать, что ты будешь делать в следующую секунду, предвидеть, что будет делать соперник, чувствовать свою команду. Футбол — это тот вид спорта, который развивает практически все спортивные качества: силу, ловкость, гибкость, выносливость, быстроту. Футболисты — универсальные спортсмены.

Приходят некоторые девочки, видно, что горят, видно, что хотят. Они быстрые, шус­трые. Думаешь: «Ну, всё, заиграет!» А года через 3–4 происходит переломный момент, они взрослеют, футбол уходит на второй план, появляются другие интересы — ЕГЭ, любовь. Заядлых футболисток единицы, и я среди них. Не знаю, до какого времени буду играть, пока силы есть. В любительских командах видела спортсменок, которым далеко за 50. Футбол —  моя страсть, зависимость, я не представляю без него своей жизни.

Эта статья была опубликована в №37 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.09.2019. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии и электронном архиве издания.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: спорт футбол
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