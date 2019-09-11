«Кросс нации» пробегут 5500 калужан

Как мы уже рассказывали, в следующую субботу, 21 сентября, в Калуге пройдет традиционный Всероссийский день бега «Кросс нации».
В нынешнем году ожидается около 5500 участников.
Регистрация участников 21 сентября будет проходить с 9:00.
Место старта – Театральная площадь, финиш – у торгового центра на противоположной стороне.
Начало стартов для «Красной (сильнейшей) группы» – с 10:35.
Начало массовых стартов – с 12:00.
Победителей и призеров «Кросса нации» ждут медали, дипломы и Кубки Министерства спорта Российской Федерации.
Начало церемония награждения – в 12:20 на Театральной площади.
Любопытно, что пресс-служба правительства Калужской области в среду, 11 сентября, опубликовала фото с одного из первых «Кроссов нации» в 2005 году.
- В сентябре 2005 года в Калуге стартовало 5 тысяч человек, - отмечают там. - На следующий год количество участников возросло до 7 тысяч человек, в 2008 году изъявили желание поучаствовать в этих массовых стартах уже 10 тысяч сторонников здорового образа жизни. Как правило, в этих соревнованиях участвуют представители всех муниципальных районов и городских округов Калужской области.
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