Улицу Кирова перекроют для соревнований по бегу

В следующую субботу, 21 сентября, в Калуге пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации». В этом году его вновь решили провести в центре города – на улице Кирова.
Из-за этого движение будет полностью закрыто на участке от Рылеева до Московской. Проехать нельзя будет с 9:00 до 14:00, говорится в постановлении городского головы.
Отметим, что на улице Кирова соревнования пройдут уже третий год подряд. До этого легкоатлеты бегали по улице Генерала Попова.
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