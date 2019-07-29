«Калуга» продолжает побеждать: в Кубке России повержено «Динамо»

Гол и опасные моменты матча.

В воскресенье, 28 июля, в рамках 1/128 финала Кубка России футболисты «Калуги» в Брянске встречались с местным «Динамо» и смогли одержать победу – 1:0.

Единственный гол на 80 минуте ударом из-за пределов штрафной забил Юрий Дубровин. Отметим, что у «Динамо» в начале второго тайма удалили одного футболиста за две желтые карточки.

В 1/64 финала Кубка «Калуга» 4 августа дома сыграет против «Салюта» из Белгорода.

Напомним, в первых двух турах первенства России наша команда одержала две победы.