«Калуга» выиграла второй раз подряд и ворвалась в тройку лидеров

Голы на отметках 1:30:40 и 1:47:15.
Вечером в среду, 24 июля, футбольный клуб «Калуга» провёл второй матч в новом сезоне. В рамках первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона наша команда встречалась в Анненках с обнинским «Квантом» и победила со счётом 2:0.
Оба мяча калужане забили во втором тайме. Отличились Андрей Волгин и Николай Суханов. Отметим, что «Квант» с 16 минуты играл в меньшинстве – за две жёлтые карточки был удалён Тигран Геворкян.
После двух побед в стартовых турах «Калуга» лидирует в турнирной таблице вместе с липецким «Металлургом» и брянским «Динамо».
Следующий матч в чемпионате «космонавты» проведут в гостях против «Строгино» 1 августа. А 28 июля в рамках 1/128 финала Кубка России в Брянске «Калуга» сыграет с местным «Динамо».
Протокол матча
24 июля. Стадион «Анненки». 950 зрителей.
«Калуга» — «Квант» (Обнинск) — 2:0
Голы: Волгин, 51, Суханов, 68.
«Калуга»: Павлов, Ярославцев, Новицкий, Авагимян, Фомин (Евстигнеев, 71), Волгин, Дубровин, Семин (Маскаев, 59), Романюк (Боровков, 46), Баранов (Жердев, 79), Суханов.
«Квант»: Яковлев, Стегэрэску (Сысоев, 87), Радьков, Писаренко, Геворкян, Захаров (Емельянов, 62), Семкин, Махота (Абрамов, 57), Сподарец, Друщиц (Петрушин, 75), Феколкин (Белов, 71).
Предупреждены: Геворкян, 8, Феколкин, 32, Радьков, 48 (все — грубая игра), Махота, 54 (неспортивное поведение), Петрушин, 90+ (грубая игра).
Удален: Геворкян, 16 (второе предупреждение в матче — срыв перспективной атаки).
Судьи: И. Бугров (Рыбинск), А. Сухарев (Ярославль), А. Чаплыгин (Москва).
Инспектор: В. Батраков (Москва).
Результаты остальных матчей тура:
«Арарат» - «Зоркий» 2:3
«Металлург» - «Строгино» 4:0
«Рязань» - «Химик-Арсенал» 0:0
«Салют» - «Сокол» 0:1
«Динамо» - «Ротор-2» 2:0
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