Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 25 июля
$ 63.12 0.01
70.32 0.31
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Спорт

«Калуга» выиграла второй раз подряд и ворвалась в тройку лидеров

25.07.2019 11:39 0 235 Дмитрий Ивьев

Голы на отметках 1:30:40 и 1:47:15.

Вечером в среду, 24 июля, футбольный клуб «Калуга» провёл второй матч в новом сезоне. В рамках первенства России в зоне «Центр» второго дивизиона наша команда встречалась в Анненках с обнинским «Квантом» и победила со счётом 2:0.

Оба мяча калужане забили во втором тайме. Отличились Андрей Волгин и Николай Суханов. Отметим, что «Квант» с 16 минуты играл в меньшинстве – за две жёлтые карточки был удалён Тигран Геворкян.

После двух побед в стартовых турах «Калуга» лидирует в турнирной таблице вместе с липецким «Металлургом» и брянским «Динамо».

Следующий матч в чемпионате «космонавты» проведут в гостях против «Строгино» 1 августа. А 28 июля в рамках 1/128 финала Кубка России в Брянске «Калуга» сыграет с местным «Динамо».

Протокол матча

24 июля. Стадион «Анненки». 950 зрителей.

«Калуга» — «Квант» (Обнинск) — 2:0

Голы: Волгин, 51, Суханов, 68.

«Калуга»: Павлов, Ярославцев, Новицкий, Авагимян, Фомин (Евстигнеев, 71), Волгин, Дубровин, Семин (Маскаев, 59), Романюк (Боровков, 46), Баранов (Жердев, 79), Суханов.

«Квант»: Яковлев, Стегэрэску (Сысоев, 87), Радьков, Писаренко, Геворкян, Захаров (Емельянов, 62), Семкин, Махота (Абрамов, 57), Сподарец, Друщиц (Петрушин, 75), Феколкин (Белов, 71).

Предупреждены: Геворкян, 8, Феколкин, 32, Радьков, 48 (все — грубая игра), Махота, 54 (неспортивное поведение), Петрушин, 90+ (грубая игра).

Удален: Геворкян, 16 (второе предупреждение в матче — срыв перспективной атаки).

Судьи: И. Бугров (Рыбинск), А. Сухарев (Ярославль), А. Чаплыгин (Москва).

Инспектор: В. Батраков (Москва).

Результаты остальных матчей тура:

«Арарат» - «Зоркий» 2:3
«Металлург» - «Строгино» 4:0
«Рязань» - «Химик-Арсенал» 0:0
«Салют» - «Сокол» 0:1
«Динамо» - «Ротор-2» 2:0


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: спорт фк калуга футбол
Еще новости из рубрики «Спорт»

Смотрите прямую трансляцию игры «Калуги» и «Кванта» 24.07.2019 16:21

«Калуга» возвращается в Анненки матчем с «Квантом» 23.07.2019 16:43

«Калуга» стартовала с победы в новом сезоне 17.07.2019 09:48

«Калуга» начинает новый сезон в Волгограде 16.07.2019 16:07

Обнинская шахматистка вошла в число сильнейших спортсменов мира 05.07.2019 17:11

Народные новости
1524 11
Белый Орёл
1911 12
КВ1
1281 10
АктивныйГражданин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 27 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 05 октября, 12:00
Семейный фестиваль "PROдети"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды
чт 08 августа, 19:00
Концерт «Любимые мелодии»
Гостиные ряды
пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды

Кино

Искусство обмана
Король Лев
Человек-паук: Вдали от дома
Анна
Блоги компаний

Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Вчера 17:14
Новости компаний

#первыйцветной и #самыйбыстрый на фестивале «Архcтояние»

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

Опросы
Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, скульптуру «Кот учёный» нужно оставить на прежнем месте или переместить к зданию КГУ? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк Вчера 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter 17 июл 2019 11:30

Новости партнеров

Где можно заказать вкусные суши в Тюмени

Три новых крутых китайских смартфона, которые стоит купить

Какую технику выбрать для обустройства мини-кабинета в квартире?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.