Чемпионка России «уплыла» из Владимирской области в Калужскую

В среду, 5 июня, «Владимирская газета» опубликовала интервью с местной пловчихой Анастасией Авдеевой, которая является на данный момент одной из самых перспективных спортсменок в своем виде спорта. Анастасия в свои 17 лет уже стала чемпионкой России, а также имеет в своей копилке серебро первенства Европы и золото юниорского чемпионата Старого света.

- Анастасия, правда ли, что ты собираешься переезжать из Владимирской области в другой регион? – спрашивает спортсменку корреспондент газеты.

- В ближайшее время я уезжаю в Калужскую область, - ответила она. - Обстоятельства складываются так, что мне, к сожалению, придется уехать из родного Коврова. Но здесь останутся мои родители, знакомые, друзья. Поэтому обязательно буду сюда приезжать.

- Что стало причиной такого решения?

- Основная причина, из-за которой я уезжаю, – отсутствие во Владимирской области хорошо оснащенной тренировочной базы для подготовки к соревнованиям. В регионе нет 50-метрового бассейна, который очень нужен для пловцов. Мне очень долго обещали, говорили - мол, вот подожди, скоро всё появится… Но, к сожалению, так ничего и не изменилось.

- Получается, что в других регионах отношение к спорту намного серьезнее, чем во Владимирской области?

- Да. Особенно по некоторым видам спорта, в том числе плаванию. Конечно, уезжать после того, как я 10 лет выступала за родной Ковров, за Владимирскую область, мне тяжело. Но я устала ждать каких-то положительных изменений. У любого спортсмена век спортивный не очень долгий. Поэтому сейчас я стараюсь максимально грамотно использовать время и возможности, которые у меня появились. Это позволит добиться еще больших результатов. Таких условий, которые мне предложили в Калуге, во Владимирской области, к сожалению, нет.