Калужским чемпионам обещают ежемесячную выплату

В Калужской области собираются установить ежемесячную денежную выплату для спортсменов, добившихся высоких достижений. Этот вопрос в ближайшее время должны рассмотреть в региональном парламенте.
Речь идёт о тех спортсменах, которые с 1 января 2019 года завоевали звания чемпиона мира по олимпийским, паралимпийским или сурдлимпийским видам спорта.
По информации министра спорта Калужской области Алексея Логинова, размер выплаты составит 14 920 рублей в месяц. Как сообщает 22 мая пресс-служба регионального Заксобрания, в текущем году чемпионами мира могут стать четыре спортсмена из нашей области.
|
Калужанин переплыл Босфор в 69 лет 19.05.2019 21:35
«Калуга» разгромила рязанцев в Анненках 06.05.2019 13:27
Наш волейболист победил олимпийского чемпиона в Китае 26.04.2019 11:07
«Калуга» сыграет четвёртый подряд домашний матч 19.04.2019 10:31
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Калуга принимает «Зелёный Марафон»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: