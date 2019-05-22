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Калужским чемпионам обещают ежемесячную выплату

22.05.2019 17:01 0 256 Дмитрий Ивьев, Фото: pixabay.com.
Калужским чемпионам обещают ежемесячную выплату

В Калужской области собираются установить ежемесячную денежную выплату для спортсменов, добившихся высоких достижений. Этот вопрос в ближайшее время должны рассмотреть в региональном парламенте.

Речь идёт о тех спортсменах, которые с 1 января 2019 года завоевали звания чемпиона мира по олимпийским, паралимпийским или сурдлимпийским видам спорта.

По информации министра спорта Калужской области Алексея Логинова, размер выплаты составит 14 920 рублей в месяц. Как сообщает 22 мая пресс-служба регионального Заксобрания, в текущем году чемпионами мира могут стать четыре спортсмена из нашей области.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: pixabay.com.
Тэги: спорт
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