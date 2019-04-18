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«Торпедо» оштрафовали после матча в Калуге

18.04.2019 15:06 0 574 Елена Французова
«Торпедо» оштрафовали после матча в Калуге

Как мы рассказывали, после встречи команд «Торпедо» и «Калуга» в Анненках были задержаны 32 фаната. Взбудораженные любители футбола использовали пиротехнику и жгли стулья на стадионе.

В среду, 17 апреля, на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение оштрафовать клуб «Торпедо» на 8 тысяч рублей за зажжённые фанатами фаеры и на 10 тысяч рублей - за порчу зрителями имущества стадиона. Кроме того, на 3 тысячи рублей оштрафуют главного тренера столичной команды - за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Елена Французова 
Тэги: спорт футбол
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