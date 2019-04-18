«Торпедо» оштрафовали после матча в Калуге

Как мы рассказывали, после встречи команд «Торпедо» и «Калуга» в Анненках были задержаны 32 фаната. Взбудораженные любители футбола использовали пиротехнику и жгли стулья на стадионе.

В среду, 17 апреля, на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза было принято решение оштрафовать клуб «Торпедо» на 8 тысяч рублей за зажжённые фанатами фаеры и на 10 тысяч рублей - за порчу зрителями имущества стадиона. Кроме того, на 3 тысячи рублей оштрафуют главного тренера столичной команды - за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

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